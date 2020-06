Esonero Sarri, i tifosi della Juventus delusi sui social

La Juventus ha perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli ai calci di rigore, dopo che i 90 minuti regolamentari si erano chiusi sul risultato di 0-0. Dal dischetto i partenopei sono stati più precisi dei bianconeri, che invece hanno fallito i primi due tiri dagli undici metri con Dybala e Danilo.

Quello che preoccupa però di più i tifosi della Juventus è senz’altro la prova della squadra bianconera. E’ vero che in questo momento la condizione atletica è un grosso punto interrogativo e che la squadra di Sarri migliorerà senz’altro con il passare delle partite. Ma è altrettanto vero che contro il Napoli la Juve è apparsa poco incisiva, poco brillante in avanti dove non è riuscita quasi mai ad essere pericolosa.



Juventus, tifosi delusi per la prova della squadra

Sui social la delusione dei tifosi bianconeri è lampante e in tanti tornano a interrogarsi sul futuro di Sarri, qualcuno ne chiede anche l’esonero. E’ logico che per tanti è uno sfogo post-partita, legato al risultato. Per il tecnico bianconero certo sembra essere una maledizione. Dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro la Lazio è arrivata un’altra sconfitta in finale. Sarri dunque ancora non è riuscito a conquistare il suo primo trofeo in bianconero.

Iniziano per la Juventus e per il tecnico due mesi davvero cruciali. In primis si dovrà tenere dietro la Lazio in campionato e per farlo occorrerà vedere senz’altro un’altra squadra in campo. Più determinata, più incisiva, più abile nel trovare la via della rete. E poi ci sarà il banco di prova ancor più importante, la Champions League. Con i bianconeri chiamati alla rimonta contro il Lione ad agosto per puntare a quel trofeo che manca davvero da tanto, troppo tempo a Torino.

