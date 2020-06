Napoli-Juventus, il tabellino della finale di Coppa Italia

Il tabellino di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia disputata il 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Ad alzare il trofeo è il Napoli che si impone 4-2 ai calci di rigore dopo che i 90′ regolamentari si erano chiusi sul nulla di fatto. Nel primo tempo l’azione più pericolosa è del Napoli, che con Insigne colpisce un palo su calcio di punizione. Partenopei ancora vicini al gol al minuto numero 40, quando una percussione di Demme viene neutralizzata da un super Buffon. Juventus molto manovriera ma poco incisiva in avanti, con il solo Douglas Costa che sembra in ottima serata.

Il secondo tempo è stato decisamente più vivace, con le squadre che si sono sfidate a viso aperto pur senza avere delle grandi occasioni per trovare la via della rete. I ritmi sono poi calati, la girandola delle sostituzioni non ha dato frutti. Ultima chance ghiotta per il Napoli, con Buffon che compie un miracolo su Maksimovic e salva da due passi su Elmas, che colpisce il palo. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro ha fischiato la fine, 0-0 ai tempi regolamentari e dunque rigori.

Dal dischetto per il Napoli segnano Insigne, Politano, Maksimovic e Milik. Per la Juventus invece segnano Bonucci e Ramsey. Dybala si è fatto parare il rigore, Danilo ha calciato alto.

Il tabellino di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (81′ Hysaj); Fabian Ruiz (80′ Allan), Demme, Zielinski (88′ Elmas); Callejon (66′ Politano), Mertens (67′ Milik), Insigne. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado (85′ Ramsey), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (75′ Bernardeschi), Matuidi; Douglas Costa (65′ Danilo), Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

