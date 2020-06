Champions League, la finale sarà a Lisbona. Europa League in Germania

Le date ufficiali saranno:

–Champions League sarà il 23 agosto a Lisbona, che prima della finale si disputeranno anche nei due stadi della capitale portoghese anche quarti e le semifinali in match secchi.

–La Final Eight di Europa League si disputerà in Germania, a Gelsenkirchen, Dusseldorf, Duisburg e Colonia. Colonia sarà anche la sede della finale prevista per il 21 agosto. L’Europa League ripartirà dunque dagli ottavi in sospeso il 5 e 6 agosto, anche qua in match con gara secca.

