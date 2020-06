Anche la squadra bianconera si inserisce nella corsa all’esterno austriaco del Bayern Monaco. Giocatore molto richiesto e di grande tecnica individuale

Anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per Alaba. L’esterno austriaco del Bayern Monaco è uno dei terzini, attualmente, più forti nel calcio mondiale, da tempo viene seguito da diverse squadre diventando oggetto e desiderio di mercato delle società ai vertici europei. Secondo un sondaggio di mercato del “Telegraph” l’esterno potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Ecco che i bianconeri, in estate, vista la necessità di rinforzare la difesa, potrebbero farsi avanti presentando un’offerta ai tedeschi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus. bocciato il calciomercato di Paratici: rischia anche lui

Calciomercato Juventus, i bianconeri si inseriscono nella corsa ad Alaba

Un esterno che può sia giocare come terzino ma che può, all’occorrenza essere utilizzato anche come esterno offensivo viste la sua qualità tecniche individuali. Alaba sarebbe, inoltre, il profilo perfetto per il gioco tecnico e improntato all’attacco voluto da Sarri. Qualità che potrebbe garantire certamente anche in palcoscenici importanti come la Champions League dove è solito giocare con il suo Bayern Monaco. Secondo le indiscrezioni del Telegraph l’obiettivo potrebbe essere possibile. Un colpo che sarebbe un’autentica certezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>L’Uefa cambia le regole del fair play finanziario: le novità

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK