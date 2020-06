Juventus, se Cristiano Ronaldo adesso diventa un problema

Cristiano Ronaldo nullo per la seconda partita di fila. I tifosi iniziano ad attaccarlo su Twitter e la stampa lo ha stroncato con pagelle molto pesanti.

I tifosi hanno iniziato ad attaccarlo su Twitter. E’ la prima volta che si lede la maestà del Re. Ma quando si perdono finali, del resto, non si fanno sconti a nessuno. A Cristiano Ronaldo, del resto, non era mai capitato di perderne due di fila. Dopo la Supercoppa, anche la Coppa Italia gli sfila via davanti. E lo fa a margine di una prestazione anonima. Completamente anonimo. La Gazzetta dello Sport lo ha stroncato. «Dybala e Cristiano Ronaldo sono stati i peggiori – ha scritto -. L’argentino ha sbagliato il primo rigore, CR7 non si è neppure presentato sul dischetto: avrebbe dovuto farlo dopo i primi errori dei compagni per dare coraggio. È qui che si vede il leader. È sparito, nella città di Falcao».

LEGGI ANCHE >>> Agnelli, lezione di stile. Consegna le medaglie della Coppa Italia con ADL

Cristiano Ronaldo, pagelle pesanti

Ancora peggio è stata la pagella di Cristiano Ronaldo: il voto è 5. «Pretende privilegi del centravanti, compreso il diritto inalienabile al tiro ogni qual volta ha la palla. Ma non si rende conto che non è più al Real Madrid – si legge -. E non si rende conto che Dybala non è Benzema (e neanche Higuain). Rischia di intristirsi? Rigori: doveva tirare l’ultimo per festeggiare?».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK