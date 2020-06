L’indiscrezione: “Allegri vuole allenare all’estero”

Sono ore davvero calde in casa Juventus. La sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli non è stata affatto digerita dalla tifoseria bianconera. Non solo il risultato, ma soprattutto il gioco della squadra di Sarri non è piaciuto.

Contro i partenopei si è vista all’opera una squadra lenta e con poche idee, che non è riuscita quasi mai a graffiare e che non è sembrata al meglio nemmeno dal punto di vista atletico. Ovviamente i tifosi della Juventus sperano che la situazione cambi a breve, visto che riprenderà il campionato e la formazione di Sarri dovrà senz’altro sudare per tenersi dietro la Lazio. Nel frattempo l’allenatore è finito nel mirino della critica e si è tornati a parlare di un possibile divorzio a fine stagione.

Contestualmente si è anche ipotizzato un ritorno in sella di Massimiliano Allegri, allenatore che ha fatto la storia della Juventus e che al momento è in attesa di una nuova avventura calcistica. Tuttavia chi lo conosce bene giura che l’ex centrocampista non allenerà in futuro in serie A.



Galeone parla di Sarri e Allegri

Giovanni Galeone conosce benissimo Allegri, lo ha anche allenato da calciatore, e intervistato da Radio Punto Nuovo – come riportato da Tuttosport – ha parlato del momento dei bianconeri e del futuro del tecnico. “La Juve ha sbagliato a prendere Sarri? Non lo so, ma Max ha fatto bene ad andare via, dovevano separarsi visto che il ciclo era finito. Per quanto ne so vuole allenare all’estero, ma ha detto no ad Arsenal, Chelsea e Real Madrid”.

