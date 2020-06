Ronaldo e Sarri, che lite. Che è successo prima della finale?

Ronaldo e Sarri avrebbero avuto un litigio prima del fischio d’inizio di Juventus-Napoli di Coppa Italia. Poi le parole della sorella di CR7…

Ronaldo e Sarri avrebbero avuto un forte litigio prima dell’inizio del primo tempo di Juventus-Napoli, finale di Coppa Italia. Una situazione già esplosiva per l’ex tecnico del Chelsea, sulla quale emergono nuovi, clamorosi retroscena. Secondo quanto svelato da “Top Calcio 24”, infatti, prima della storica sfida dell’Olimpico contro gli azzurri ci sarebbe stato un litigio negli spogliatoi tra allenatore e centravanti. Tutti, ormai, parlano di “grande freddo” calato tra il portoghese e il tecnico, ricordando il messaggio social pubblicato da sua sorella che “non può essere un caso”. Non sarebbe una sorpresa, visto il carattere particolare di entrambi, né una prima volta. I due già discussero a novembre, quando l’ex madridista si imbufalì per esser stato sostituito nel secondo del match col Milan.

Ronaldo e Sarri ai ferri corti

«Credere che in un’azienda da 94 milioni all’anno come quella di CR7 (dati della rivista Forbes), ci siano dichiarazioni pubbliche lasciate al caso, è impensabile». Così il Corriere della Sera sul caso. E quindi le parole date in pasto ai social da Elma Aveiro, sorella del portoghese, aprono una crisi dentro la crisi della gestione in casa Juventus. Dopo la sconfitta della Juve in Coppa con il Napoli è palese che tra Ronaldo e Sarri ci siano dei grossi problemi.

