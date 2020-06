Juventus, la serie A in tv: ecco cosa vedremo

Siete pronti per l’abbuffata di calcio? Certo che sì, fino ad agosto non ci si annoierà di certo in serie A. Si giocano oggi 20 giugno due dei quattro recuperi rimasti da disputare prima della sosta per l’emergenza Coronavirus, ovvero Torino-Parma e Verona-Cagliari.

Per un mese e mezzo ci dobbiamo abituare a partite senza sosta e pazienza se la calura estiva diventerà insopportabile. A farci compagnia in televisione ci saranno non solo i match in diretta, per chi possiede abbonamenti alle pay tv, ma anche tante trasmissioni dedicate al mondo del calcio.

Su Sky ad esempio, che oggi trasmetterà il primo match Torino-Parma, ogni sera dal lunedì al venerdì ci sarà alle 23.45 “Sky Calcio show L’Originale”, con Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Giorgia Cenni. Nel weekend spazio invece alla squadra di Fabio Caressa, che allo stesso orario sabato e domenica schiera tanti big del calcio italiano come Del Piero, Capello, Marchegiani, Bergomi e Costacurta, tanto per fare qualche nome. Sempre su Sky ci saranno altri tre programmi dedicati al nostro campionato. Alle 7 “Buongiorno serie A”, alle 13 “Il calcio è servito” e alle 18.30 “Campo aperto serie A”.



Serie A, cosa vedremo su Dazn, Mediaset e Rai

Dazn avrà in palinsesto le sue partite e la piattaforma è pronta a far compagnia agli utenti con i pre e post partita, le interviste e gli studi di Diletta Leotta. Sulla Rai ogni domenica alle 18.55 ci sarà “90° minuto” affidato a Simona Rolandi insieme a Gianni Cerquesti e Enrico Varriale. Ci sarà anche Luca Toni. Mediaset risponde alle 23.45 con “Pressing”, affidato alla conduzione di Giorgia Rossi. Anche Sportitalia ogni sera farà compagnia agli appassionati di calcio con “Serie A live” di Michele Criscitiello e i suoi ospiti per una maratona fino alle due di notte.

