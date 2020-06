Messa in archivio la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli, la Juventus guarda alla prossima partita di campionato contro il Bologna. La “ripartenza” per i bianconeri in serie A è fissata per lunedì 22 giugno al Dall’Ara.

Nel frattempo i giocatori stanno cercando di ricaricare le batterie, in attesa dell’intenso tour de force che li aspetterà fino al mese di agosto inoltrato. Ad esempio il difensore olandese De Ligt, come si evince dalla foto pubblicata su Instagram dalla fidanzata AnneKee, ha trascorso una giornata in barca al Lago di Como. Con loro anche il connazionale De Vrij e la compagna.

Qualche ora di relax prima di tornare in campo per preparare al meglio una trasferta che si preannuncia davvero molto delicata per la Juventus, finita nel mirino della critica per il suo gioco tutt’altro che brillante.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Sarri out: due nomi per la panchina bianconera

Per De Ligt sirene di mercato spagnole

Anche se si è tornati a giocare, continuano ad esserci voci di calciomercato che riguardano diversi giocatori della Juventus. E anche De Ligt non fa eccezione, del resto si parla di uno dei difensori più forti del mondo. Calciomercato.it nei giorni scorsi ha ad esempio riportato un’indiscrezione dalla Spagna che vorrebbe il Barcellona ancora interessato all’olandese. E anche il Real Madrid sogna di fargli vestire la maglia delle merengues.

LEGGI ANCHE –>Allegri alla Juventus, l’indiscrezione del Corriere della Sera

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK