Calciomercato Juventus, altra rivale per Raul Jimenez

Raul Jimenez continua ad essere indicato come un possibile colpo di calciomercato Juventus. I bianconeri infatti hanno la necessità di rinforzare la propria rosa con un acquisto in avanti, un centravanti puro che abbia le caratteristiche del predatore d’area di rigore.

Un ruolo che al momento sembra essere scoperto. La Juventus continua ad avere nel mirino anche Milik, oltre un Jimenez che in questa stagione si sta mettendo in luce a suon di gol con il Wolverhampton in Premier League.

Calciomercato Juventus, le parole di Jimenez

Come riporta The Sun per il calciatore ci sono tante squadre interessate. E si tratta di grandi club. Non solo la Juventus, ma anche il Real Madrid, il Barcellona e, ultimo il Manchester United. I Red Devils infatti sono ancora alla ricerca di un centravanti di spessore dopo aver ceduto Lukaku e sembrano averlo individuato nella stella del Wolverhampton.

Che nel frattempo su Youtube ha parlato con l’attrice Jessica Coch della sua situazione attuale. “Non so se queste voci sono vera, ma è comunque qualcosa di molto bello, non so se saranno vere, sono voci. Parlano di me per squadre come Real Madrid, Barcellona, ​​Juventus, Manchester City, Manchester United, Liverpool. Sono squadre importanti nella storia del calcio” ha detto l’attaccante.

“È una cosa incredibile essere sul radar e sulle labbra di quelle squadre. È qualcosa di positivo per me per continuare a crescere, fare uno sforzo e prendere queste voci come incentivo in modo che, se possibile, possano realizzarli”. Quando gli è stato chiesto quale squadra preferirebbe, Jimenez ci è andato molto cauto e con un sorriso ha detto: “Immagina che in questo momento te ne dica una e alla fine vado dalla rivale, mi rimprovererebbero continuamente, mi metterei nei guai!”

