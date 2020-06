Il futuro di Sarri sulla panchina della Juventus è sempre più in bilico, per il prossimo anno potrebbe esserci un clamoroso ritorno

Le ore di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus sembrano sempre più contate. Il tecnico toscano non ha mai convinto, sin dal suo criticatissimo arrivo in bianconero, e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli ha ulteriormente acceso gli animi dei tifosi, che ne chiedono la testa. Negli ultimi giorni i social sono stati inondati di messaggi livorosi dei supporter della Vecchia Signora, che rimpiangono i risultati portati a casa da Allegri nel quinquennio precedente e ne auspicano il clamoroso ritorno. Il tecnico livornese, però, non sembra interessato, per cui, in caso di separazione da Sarri, Agnelli e Paratici dovranno virare su altri obiettivi. Se il sogno del presidente resta Pep Guardiola, nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi di un suggestivo ritorno, ovvero quello di Antonio Conte.

Juventus: per il dopo Sarri, un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera

L’attuale allenatore dell’Inter, come si sa, è già stato ad un passo dal comeback nella passata stagione, prima del veto posto da Nedved che lo portò ad accasarsi presso gli arci-rivali nerazzurri. L’allenatore leccese, però, resta uno juventino nell’animo, nonché un idolo dei tifosi, che di certo gli perdonerebbero un anno di “scappatella” milanese. Resta da vedere come sarebbe possibile imbastire una trattativa con il club di Steven Zhang a cui Conte è legato da altri due anni di contratto, ma la partita è aperta.

