Esonero Sarri, Calciomercato Juventus: si fa strada la clamorosa ipotesi di un ritorno di Fabio Capello coadiuvato da Andrea Pirlo

La sconfitta rimediata contro il Napoli dalla Juventus ha aperto una ferita forse incurabile all’interno del mondo bianconero. Il tecnico Maurizio Sarri è sempre di più sulla graticola, e mai come ora è finito sul banco degli imputati. Nel caso in cui l’ex tecnico del Napoli dovesse fallire l’assalto alla Champions League e non conquistare il suo primo scudetto da allenatore (il nono consecutivo per la Vecchia Signora), ecco che Andrea Agnelli potrebbe entrare nell’ordine di idee di meditare un clamoroso ribaltone in estate. Tanti i nomi che stanno circolando con insistenza in queste convulse ore: gli ultimi due, in ordine di tempo, se confermati, avrebbero del clamoroso. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Luca Momblano, infatti, “Paratici e Nedved non sono più dalla parte di Sarri. Laddove nelle prossime partite la situazione dovesse precipitare, ecco che potrebbe succedere qualcosa di clamoroso”.

Calciomercato Juventus, un clamoroso ritorno per il dopo Sarri?

Ma nel caso in cui si dovesse decidere per un esonero, chi potrebbe prendere il posto di Sarri? Momblano paventa addirittura la possibilità di doppio clamoroso ritorno: “Si potrebbe pensare ad una coppia formata da Fabio Capello ed Andrea Pirlo.” Entrambi conoscono molto bene il mondo Juve: il primo è stato il condottiero bianconero degli anni tristemente noti di Calciopoli, il secondo il centrocampista centrale di riferimento del progetto tecnico di Conte. Al momento, va detto per evitare spiacevoli equivoci, si tratta soltanto di voci: non c’è ancora nulla di concreto, e del resto non potrebbe essere altrimenti. La stagione è appena ripartita dopo il lock-down, ed è fisiologico che i calciatori non siano al top della forma. Ma in un club come la Juve, “vincere è l’unica cosa che conta”: Sarri ne è consapevole, e proverà a risollevare la china. Con Capello e Pirlo sullo sfondo..

Per tutte le informazioni sul mondo Juve, clicca qui–>

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK