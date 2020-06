Juventus, senti Skriniar: “Crediamo ancora nello scudetto”

Le parole del difensore Milan Skriniar poco prima della partita di campionato Inter-Sampdoria

Poco prima dell’inizio del match tra Inter e Sampdoria, il difensore dei nerazzurri Milan Skriniar ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Dazn in cui ha fatto il punto della situazione, esternando un suo parere anche sulla corsa scudetto. Ecco le parole del centrale sloveno ex Samp: ” Oggi è una partita che non ci possiamo permettere di sbagliare. Nel caso in cui vincessimo, ci porteremmo a sei punti dalla vetta della classifica, e in quel caso potrebbe succedere di tutto. Ci siamo preparati molto per farci trovare pronti a questo appuntamento.”

Inter-Sampdoria, le parole di Skriniar a Dazn

Skriniar ha poi speso due parole sulla Sampdoria: “Abbiamo studiato dei video, optando per delle situazioni in cui possiamo metterli in difficoltà. Sicuramente avranno cambiato qualcosa, facendo degli accorgimenti. Molto probabilmente cercheranno di difendersi, tenendo il baricentro basso. Dobbiamo concretizzare le nostre occasioni, cercando di indirizzare sin da subito la gara e rischiare il meno possibile.” Ricordiamo che la squadra di Antonio Conte, reduce dal pareggio di coppa Italia contro il Napoli, è attualmente a nove punti dalla Juve e 8 dalla Lazio: un eventuale successo questa sera al Meazza potrebbe far fare a Lukaku e compagni un balzo piuttosto importante in avanti.

