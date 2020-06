Pagelle Bologna-Juventus 0-2: Dybala trascinatore, Bernardeschi redivivo

Bologna-Juventus 0-2, le pagelle della sfida del Dall’Ara. La Joya e l’esterno azzurro sugli scudi

Da pochi istanti si è conclusa Bologna-Juventus, match valido per la ventiseiesima giornata di calcio di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri è riuscita ad imporsi per 0-2 sul difficile campo del Dall’Ara, al termine di una sfida dominata in lungo e in larga da Cristiano Ronaldo e compagni, che sarebbe potuta terminare anche con un passivo più rotondo. I marcatori della gara sono stati proprio il portoghese e Dybala. Diamo uno sguardo ai voti dei protagonisti.

Pagelle Bologna-Juventus 0-2

Szczesny 5,5 : Un paio di sbavature in disimpegno per Tek; per il resto ordinaria amministrazione

Bonucci 6,5 : Molto preciso in un paio di lanci assolutamente illuminanti nel momento in cui Pjanic era marcato dalla mezzala del Bologna. Prestazione di sostanza la sua

De Ligt 6,5: Ormai è diventato una certezza. Un muro invalicabile, che stronca sul nascere le velleità offensive avversarie

Cuadrado 6,5 : Spina nel fianco nella difesa felsinea

De Sciglio 6 : attento e diligente soprattutto in fase difensiva. Si segnala per un paio di interventi assolutamente importanti

Pjanic 6 : La squadra quando il bosniaco alza i ritmi aumenta conseguentemente i giri del motore. Non siamo ancora a livelli eccellenti, ma sprazzi di Mire si sono rivisti

Bentancur 6,5 : piacevole rivelazione del campionato stagionale. Poliedrico, infaticabile, abbina quantità e qualità.

Rabiot 6 : La mossa di Sarri di schierarlo titolare ha un suo perchè. Si fa trovare pronto con una prestazione dignitosa

Dybala 7,5 : Autentica Joya. Illumina la serata del Dall’Ara con una perla delle sue, sfiora la doppietta personale in più di una circostanza. Oggi era in serata di grazia e si è visto

Ronaldo 7: Prestazione convincente del cinque volte Pallone d’Oro. Freddo in occasione del rigore, va vicino al goal in almeno tre occasioni: la sfortuna e Skorupski gli dicono di no. Nel finale il Var gli annulla il goal (giustamente).

Bernardeschi 7,5: Era ora, Federico! Prestazione di assoluto livello dell’esterno italiano, che ripaga la fiducia di Sarri di schierarlo dall’inizio. La traversa gli nega la gioia del goal. Ottima gara la sua

Voti Bologna: Skorupski 5,5 , Danilo 4,5, Denswil 5, Tomiyasu 5, Dijks 5,5, Svanberg 5,5, Mede 5,5l, Orsolini 6, Soriano 5, Sansone 5,5, Barrow 5

