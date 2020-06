Sarri a Bologna si gioca la panchina. E Higuain non è tra i convocati

Notte cruciale per il proseguo dell’avventura alla Juventus per Maurizio Sarri. Perdendo a Bologna, dove non ci sarà Higuain, può traballare la panchina.

«Circa 80 minuti con l’uomo in più, pareggio col Milan. Prestazione scialba in finale, sconfitta col Napoli. Il calcio giocato è ripreso da pochi giorni, ma la Juventus già vive un momento delicato. Le ultime due prestazioni hanno fatto lievitare il malumore verso Maurizio Sarri, tra i primi imputati per una stagione finora deludente, considerando le due finali già perse e il concreto rischio eliminazione agli ottavi di Champions League. Così, quello di stasera col Bologna potrebbe essere un appuntamento importante per il futuro del tecnico toscano». Il portale calciomercato.it analizza in questo modo la vigilia della gara del Dall’Ara. Probabilmente decisiva per il tecnico toscano

I convocati di Sarri per Bologna

Nell’elenco dei convocati diramato da Maurizio Sarri non compaiono Senza Alex Sandro, Demiral, Chiellini, Khedira, Higuain. Al contrario ci sono quattro elementi della Juventus Under 23 che ormai sono aggregati in prima squadra. Ecco la lista

1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

38. Muratore

44. Vrioni

46. Zanimacchia

77. Buffon

