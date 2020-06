Pjanic, ormai la sua presenza alla Juve è diventata una telenovela

La presenza di Pjanic stasera a Bologna è diventata necessaria soltanto perchè non ci sono alternative. Sarri altrimenti sa che ha la testa al Barcellona.

«Avanti con Miralem Pjanic. Per forza più che per scelta. Perché Sami Khedira, che avrebbe dovuto prendere il posto del bosniaco già in Coppa Italia, potrebbe anche aver concluso la sua stagione. Perché Aaron Ramsey è pronto “per uno spezzone”. Perché Adrien Rabiot sta riuscendo nell’impresa di essere ancor più fuori contesto dello stesso bosniaco. Considerando anche le risposte negative di Federico Bernardeschi nelle ultime uscite, mezzala o esterno che fosse, ecco che del bosniaco la Juve non può ancora fare a meno». Il Corriere dello Sport non va leggero nell’affrontare il discorso.

Pjanic, scambio con Arthur possibile

Il quotidiano capitolino, inoltre, affronta l’argomento calciomercato. N«el frattempo prosegue la trattativa con il Barcellona per lo scambio che dovrebbe portare Pjanic (ma non Mattia De Sciglio) in Catalogna. Questo con Arthur a Torino e annesse maxi-plusvalenze – si legge -. Il club blaugrana ha già il sì dei giocatori bianconeri e continua a fare pressioni sul brasiliano per fargli digerire la conclusione della sua avventura al Barça».

