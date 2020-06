Bologna-Juventus 0-2, Mihajlovic: “Gestione arbitrale? Ecco cosa penso”

Le parole rilasciate dall’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky dopo la partita persa contro la Juventus

Nel post partita di Bologna-Juventus, Sinisa Mihajlovic ha analizzato la gara persa dai suoi ragazzi al Dall’Ara contro la compagine di Sarri. Ecco le sue parole: “Ho visto una gara molto equilibrata, non abbiamo sofferto tanto fino al loro goal, subendo la rete quando abbiamo allentato la pressione. Negli ultimi minuti abbiamo provato a fare dei cambi, ma non eravamo mai pericolosi. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi: hanno fatto la partita che dovevano fare. Chiaramente ci sono sempre spinte in area, anche se loro marcavano sempre a zona. Dovevo aspettare la Juve per avere un arbitro serio.”

Dichiarazioni Mihajlovic, Bologna-Juventus 0-2

Il serbo ha continuato: “Non posso snaturare la natura della mia squadra in funzione dell’avversario contro cui giochiamo. Noi ci siamo salvati portando avanti un’idea di calcio molto aggressiva. Possiamo mettere sotto qualsiasi squadra.

Palacio? Non era pronto. Ci sono undici partite ancora da disputare: spazio per tutti ce n’è. Si può essere determinanti anche partendo dalla panchina.”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK