Calciomercato Juventus, Rai Sport: «Sarri resta in bilico»

Il calciomercato Juventus non può prescindere dalla posizione di Sarri. Secondo Paolo Paganini Sarri resta in bilico nonostante la vittoria di Bologna.

«Buongiorno. La vittoria di ieri della Juventus ha riportato un po’ di serenità. Bisogna però capire che il mercato lungo porta anche a situazioni che possono mutare di giorno in giorno. Questo riguarda l’allenatore (legato ai risultati) come i giocatori». Pertanto l’esponente di spicco di Rai Sport, Paolo Paganini, continua a tenere in bilico Maurizio Sarri. Difficile che possa essere esonerato in questa sessione di mercato, ma il futuro è tutto da scrivere. Il calciomercato Juventus sta per decollare.

Calciomercato Juventus, il tweet su Sarri di Paganini

