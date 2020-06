Calciomercato Juventus, Cengiz Under: Roma, c’è l’incontro

Affare Under, Calciomercato Juventus: si svolgerà un importante incontro nelle prossime ore. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti

Negli ultimi anni Roma e Juventus ci hanno abituato ad importanti affare ( vedasi lo scambio Spinazzola-Pellegrini di 12 mesi fa). Non è escluso che ciò non possa avvenire anche nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Fienga e de Sanctis avrebbero riallacciato i contatti con la Juventus in vista di uno scambio Cristante-Mandragora ( non avallato da Petrachi qualche settimana fa). Alla dirigenza bianconera non dispiacerebbe un’operazione del genere, che le permetterebbe di generare un’ottima plusvalenza a bilancio. Inoltre, alla Juve interesserebbe un altro profilo della Roma: Cengiz Under, per il quale Sarri stravede da tempo, ed il cui agente ha fissato un incontro con la Roma tra qualche giorno per capire il da farsi.

Calciomercato Juventus, affari in vista con la Roma: Under nella trattativa

Molto probabilmente nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra le due dirigenze, tra le quali esiste un rapporto molto cordiale. Petrachi e Paratici si siederanno ad un tavolo, cercando di capire i margini di manovra dell’operazione, che al momento è in stand-by. Lo scambio Cristante-Mandragora è stato momentaneamente accantonato; tuttavia la Juve ha da tempo messo gli occhi su Under, che la Roma non valuta meno di 35 milioni di euro. Sarri ne apprezza la velocità e la sua grande capacità di saltare l’uomo, anche se non va trascurato il fatto che il turco negli ultimi tempi è stato letteralmente falcidiato dagli infortuni. Probabile che la dirigenza di corso Galileo Ferraris provi a strappare Under ai giallorossi con la formula del prestito con obbligo di riscatto che potrebbe materializzarsi alla soglia di determinate presenze. Situazione tutta da decifrare insomma,ma non sono escluse novità importanti nel corso delle prossime ore.

