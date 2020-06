Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo via, al suo posto Lautaro

Calciomercato Juventus, Lautaro Martinez sarà il dopo Ronaldo? Una clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna

Mancano ancora alcuni mesi all’apertura della sessione di calciomercato di settembre, magli addetti ai lavori sono già all’opera per cercare di muovere i primi passi in vista di accordi futuri. Una clamorosa indiscrezione, in questo senso, è stata lanciata da Don Balon. Secondo il sito spagnolo, infatti, nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse entrare nell’ordine di idee di lasciare la Juventus, Paratici e Nedved potrebbero decidere di fiondarsi su Lautaro Martinez, forte attaccante argentino, attualmente in forza all’Inter, sul quale da tempo è forte l’interessamento del Barcellona. Al momento, va detto, questa appare come una suggestione di mercato. Tutto ruoterà attorno al futuro di Cristiano Ronaldo: se neanche quest’anno il cinque volte pallone d’oro dovesse riuscire a centrare la Champions, ecco che un suo addio non sarebbe più utopistico. E con i soldi risparmiati sull’ingaggio, la Juve (il cui futuro di Sarri è sempre più in bilico) potrebbe dare l’assalto decisivo a Lautaro Martinez, che, non dimentichiamolo, ha una clausola rescissoria pari a circa 110 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Lautaro per il dopo Ronaldo: la situazione

Al momento si tratta soltanto di suggestioni, di rumors. Una trattativa concreta non è stata ancora imbastita e non è detto che potrà mai aprirsi. Tuttavia, le voci di un possibile approdo di Lautaro alla Juve nel caso in cui Cr7 dovesse accettare la corte del Psg, dalla Spagna cominciano a circolare con sempre più insistenza. Ovviamente, Marotta preferirebbe cedere l’argentino all’estero, magari a quel Barcellona che da tempo è sulle tracce del “Toro” ma che non ha ancora affondato il colpo in maniera importante. E non è neanche detto che Cr7 possa lasciare la Juve al termine di questa stagione: insomma, un futuro tutto da scrivere, varie tessere ancora da incastrare. Ci limitiamo a registrare questa voce “iberica”: la Juve potrebbe pensare a Lautaro Martinez per il dopo Ronaldo.

