La Juventus è tornata a sorridere. I bianconeri infatti sono riusciti a portarsi a casa il successo dalla trasferta di Bologna e per il momento hanno allungato su Lazio e Inter. L’impressione è che il duello per il titolo in serie A si risolverà sul filo di lana, per questo motivo sarà indispensabile non perdere mai terreno.

I gol di Ronaldo e Dybala hanno fatto in modo che la Juve riuscisse a passare al Dall’Ara, ma va evidenziato come c’è stata una reazione anche sul piano caratteriale dei bianconeri. Dopo il ko in Coppa Italia è arrivata la scossa tanto attesa. Nel finale del match c’è stato un calo fisico, ma ci può stare dopo tanti mesi di stop.

Adesso però bisogna già guardare avanti, alla prossima partita di campionato che è in programma venerdì prossimo, 26 giugno. La Juventus tornerà a giocare allo Stadium per affrontare il pericolante Lecce, ieri travolto in casa dal Milan. Per Sarri non mancano i problemi di formazione.

Juventus-Lecce, allarme terzini

Contro i salentini infatti Sarri dovrà inventarsi qualcosa in difesa, dove scarseggiano gli esterni. Contro il Bologna infatti De Sciglio ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema muscolare dopo un’ora di gioco. Chi lo ha sostituito, Danilo, in mezzora è riuscito a collezionare un doppio cartellino giallo. Espulso, contro il Lecce sicuramente non ci sarà. E se si pensa che pure Alex Sandro è out, allora è scontato dire che il tecnico, se non recupererà De Sciglio, dovrà optare per una soluzione di emergenza.

