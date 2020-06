Mercato Juve, tutto su Emerson Palmieri: Paratici studia l’offerta

Emerson Palmieri alla Juventus, calciomercato: la dirigenza bianconera studia il colpo, provando a regalare a Maurizio Sarri il terzino attualmente di proprietà del Chelsea

Interessanti aggiornamenti dall’Inghilterra per quanto concerne il possibile approdo di Emerson Palmieri alla Juventus. Secondo quanto ribadito da alcuni tabloid d’Oltremanica, notizia ripresa poi anche da tuttojuve.com, Paratici avrebbe pronta l’offerta da recapitare al Chelsea: 15 milioni di euro. Le richieste dei Blues si attesterebbero sui 20 milioni di euro: molto probabile che si possa trovare un accordo a metà strada, magari attraverso l’inserimento di qualche bonus. La Vecchia Signora avrebbe rotto gli indugi, anche perchè la rosa a disposizione di Sarri si sta dimostrando fragile proprio sulle corsie esterne. Il solo Alex Sandro ( attualmente fermo ai box) come terzino sinistro di ruolo,non può e non deve bastare per una squadra che punta al massimo in tutte e tre le competizioni, anche perchè Danilo e De Sciglio che non offrono le giuste garanzie.

Calciomercato Juventus, avanti tutta su Emerson Palmieri: la situazione

Ricordiamo che Palmieri è stato un obiettivo concreto della Juventus anche la scorsa sessione estiva di calciomercato. L’affare, tuttavia, non si concretizzò, perchè la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe preferito concludere l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto a fronte della volontà dei Blues di cedere definitivamente il sudamericano. Ora, però, i tempi sono cambiati,e Paratici ha tutta l’intenzione di affrettare i tempi per provare a consegnare al proprio allenatore un rinforzo di assoluto valore, di qualità e di quantità. Sono attesi aggiornamenti importanti in tal senso nel corso delle prossime ore.

