La Juventus ormai proiettata ai giovani del futuro potrebbe chiudere per il giovane centroavanti turco del Werder Brema: Eren Dinkci.

La Jueventus proiettata al futuro, sta pensando nuovi colpi per il domani, puntando su profili che potrebbero garantire una plusvalenza nelle prossime sessioni di mercato, o una conferma come talenti puri. Come riportato in un sondaggio di mercato di Calciomercato.it è il caso del giovane 18enne Eren Dinkci, centroavanti turco protagonista di un’ottima stagione nelle giovanili del Werder Brema. Profilo che interessa e piace molto al direttore sportivo Fabio Paratici che avrebbe già preso contatti per poterlo portare in bianconero nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, dalla Germania: il giovane attaccante si avvicina

Colpo in prospettiva che porterebbe benefici anche nel presente, il giovane Dinkci ha già fatto la differenza nella sua squadra che vorrebbe comunque riconfermarlo, ma come riporta lo sky tedesco, il piano della società bianconera e di Fabio Paratici è quella di prenderlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto per poi farlo giocare nella squadra Under 23 che aspira alla promozione in Serie B attraverso playoff da conquistare tramite la Coppa Italia.

