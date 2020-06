Wesley, chi è? Sarri sceglie lui come terzino sinistro

L’esterno destro classe 2000 arrivato in bianconero dal Flamengo via Verona, potrebbe diventare il terzino del futuro e giocarsi le sue chance per sorprendere il mister in vista delle prossime stagione. Il giocatore è assistito, fra ‘altro, da Mino Raiola, una garanzia se si parla di talenti del presente e soprattutto del futuro. Tramite Raiola la Juventus ha chiuso giusto l’anno scorso per De Ligt. Ora il classe 2000 brasiliano avrà l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore nella prossima partita, già in vista del Lecce. Una tentazione che arriva dall’under 23 bianconera che potrà, quindi, giocarsi la sua possibilità per entrare ufficialmente in prima squadra. Il classe 2000, è cresciuto in Brasile nelle giovanili del Flamengo ha subito raggiunto la nazionale con la convocazione all’Under 17. Nel Verona di Juric ha avuto meno fortuna, giocando praticamente mai ma avendo all’attivo tante convocazioni. Che sia arrivato il momento per Wesley di dimostrare tutto il suo potenziale? Solo il tempo potrà dircelo. Intanto Sarri sta pianificando la formazione in vista del Lecce e se tutto dovesse essere confermato, la presenza di Wesley dal primo minuto sale nelle possibilità. Intanto le condizioni di De Sciglio parlano di una lesione alla coscia. Una sfortuna per la rosa di mister Maurizio Sarri che ha visto infortunarsi uno dopo l’altro i terzini e la conseguente squalifica di Danilo ha lasciato il mister in estrema difficoltà.

