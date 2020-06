Pistocchi ha scatenato di nuovo una polemica con la Juventus a proposito delle plusvalenze, ecco cosa è successo su Twitter

Un anno fa, IlSole24Ore si era occupato delle plusvalenze in ambito calcistico, paventando l’esistenza di un sistema che serve per coprire le perdite di gestione. In un anno, nessuna iniziativa è stata presa da chi gestisce il sistema calcio, con il rischio che la bolla esploda pic.twitter.com/sTFVw4YvgG — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) June 24, 2020

“Un anno fa, IlSole24Ore si era occupato delle plusvalenze in ambito calcistico, paventando l’esistenza di un sistema che serve per coprire le perdite di gestione. In un anno, nessuna iniziativa è stata presa da chi gestisce il sistema calcio, con il rischio che la bolla esploda”. Esordisce così il post Twitter di Pistocchi, l’ennesimo attacco alla Juventus che non ha fatto di certo contenti i tifosi bianconeri che hanno immediatamente replicato.

Pistocchi è di nuovo polemica, attacco alla Juventus sulle plusvalenze

Il giornalista ha preso di nuovo un esempio sulla società bianconera, con un articolo de IlSole24Ore in cui, appunto, si erano occupati delle plusvalenze in ambito calcistico e prendendo il caso Muratore. Tempestive le risposte di alcuni tifosi che accusano il giornalista di occuparsi e fare polemica soltanto quando si tratta della Juventus, ecco cosa scrive Stefano: “Guarda caso te ne ricordi quando la Juve vende un giocatore (lo fanno tutti)”. Oppure cosa scrive Paciugo: “Perché non puntare alla sostanza del problema basandosi sugli argomenti e non cercare solo “like”? Perché invece di Muratore non ha pubblicato altri esempi?”. Secondo i supporter bianconeri, infatti, Pistocchi ha sempre occasione solo per parlare male della Juventus e – di certo – le polemiche sotto i suoi post non mancano mai.

