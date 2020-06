Aubameyang è il nome nuovo per l’attacco della Juventus. Mossi i primi passi

Dalla Francia: «La Juventus si sarebbe mossa per il centravanti del Gabon, senza però effettuare dei passi concreti». Per Aubameyang altro testa a testa

A sganciare la bomba è il portale transalpino Lesport10.com. Che i bianconeri siano alla ricerca di una prima punta è cosa arcinota. I profili sondati sono davvero tanti, tra cui quello di Milik. La novità, però, è che c’è un nuovo fronte del duello Juve-Inter sul calciomercato. Pierre-Emerick Aubameyang non ha ancora rinnovato il contratto con l’Arsenal e piace ad entrambe le formazioni italiane. Anzi, Conte lo stima tantissimo così come Sarri.

Aubameyang alla Juventus??

La Juventus si sarebbe mossa per il centravanti del Gabon, senza però effettuare dei passi concreti. Per Aubameyang potrebbe riproporsi un’altra sfida di mercato con l’Inter, che tiene d’occhio il giocatore in caso d’addio di Lautaro Martinez. Come riporta inoltre il Daily Star, l’interesse dei nerazzurri non lascerebbe indifferente l’attaccante dopo i problemi riscontrati per il rinnovo con l’Arsenal. La partita prolungamento resterebbe comunque aperta, con Arteta che spinge per la firma di Aubameyang attualmente in scadenza nel giugno 2021. Il classe ’89 è nei radar pure del Barcellona come piano B se fallisse l’assalto dei blaugrana a Lautaro.

