Conte ritorna alla Juventus, calciomercato: la rivelazione che infiamma i tifosi

Calciomercato Juventus, il tifoso interista Gianni Sandrè esprime il suo desiderio di rivedere Conte sulla panchina bianconera dopo il clamoroso pareggio rimediato in casa contro il Sassuolo

Il pareggio rimediato dall’Inter contro il Sassuolo ha quasi certamente estromesso i nerazzurri dalla corsa scudetto. La Juve, infatti, è al momento distante ben 8 lunghezze. Il malumore in casa interista incomincia a serpeggiare anche tra i giornalisti tifosi della “Beneamata”. Gianni Sandrè, ad esempio, non ha lesinato critiche al suo allenatore:

“Anche se avessimo vinto con il Sassuolo non sarebbe cambiato niente. Il discorso scudetto l’ho ritenuto chiuso dopo i pareggi ottenuti tra Gennaio e Febbraio. La nostra rosa non è ancora sufficientemente adeguata per raggiungere certi traguardi. Non ho visto i miglioramenti tanto invocati da Conte, anzi, credo che in fase difensiva siamo addirittura peggiorati rispetto all’anno scorso. Il problema è che Conte non trasmette interismo alla squadra: sarei riuscito a caricarla meglio io in vista di queste partite. L’Inter due volte in vantaggio non può e non deve farsi riprendere da una squadra che latita quasi nei bassifondi: bisogna imparare a gestire meglio la gara.”

Calciomercato Inter, addio Conte: l’augurio di Sandrè

Alla domanda se manderebbe via Conte o meno, Sandrè non ha dubbi: ” Siamo condannati a tenerlo, a meno che non riceva qualche offerta importante da altri lidi. Ovviamente i goal di Candreva e Gagliardini non li ha sbagliati Conte. La compattezza di squadra arriva quando i giocatori si aiutano l’un l’altro, con spirito di abnegazione. Avrei esonerato Conte già da un pezzo. Se la Juve vuol rifondare punti su di lui. Lui se ne va e noi ce ne liberiamo. Se Conte dovesse restare anche nei prossimi anni qualcosa vincerà per inerzia, soltanto perchè il ciclo della Juve è ormai giunto al capolinea”

