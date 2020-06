Juventus, prolungamento del contratto in arrivo per Dybala

Paulo Dybala e la Juventus. Un matrimonio che sembra destinato a continuare a lungo. Questi almeno sono gli ultimi rumors di calciomercato Juventus che riguardano la “Joya”.

In questa stagione il rendimento dell’argentino è stato davvero ottimo, 14 gol e 12 assist. Mentre nella scorsa estate l’ex giocatore del Palermo sembrava essere vicino alla cessione, durante questi mesi Dybala è stato sempre più determinante per i colori bianconeri. Mister Sarri lo ha messo al centro del suo progetto tattico e lui ha risposto sempre con prestazioni molto positive, al di là dei numeri.

Sconfitto anche un avversario insidioso come il coronavirus, adesso Dybala è atteso ad un finale di stagione da protagonista, nel quale dovrà trascinare la sua squadra verso l’ennesimo scudetto e magari alla conquista di quella Champions League sempre sognata a Torino.

Juventus, Dybala fino al 2025?

Nel frattempo però si starebbe lavorando anche al rinnovo del suo contratto. Come riporta infatti La Stampa per Dybala potrebbe arrivare un prolungamento dell’accordo fino al 2025. La dirigenza bianconera avrebbe infatti contattato l’agente del giocatore per proporre all’argentino di rimanere ancora a lungo a Torino.

Mancherebbe ancora però l’accordo sulle cifre. Dybala vorrebbe una somma di 15 milioni di euro, uno stipendio decisamente alto. L’impressione è che l’accordo con la Juventus possa arrivare per una cifra di 12 milioni di euro. Ad ogni modo il futuro dell’attaccante sarà bianconero, su questo ormai sembrano esserci pochi dubbi.

