Juventus-Lecce, Sarri ha le idee chiare: ecco chi partirà dall’inizio

Probabili formazioni di Juventus-Lecce, pochi dubbi per Maurizio Sarri che dovrebbe riconfermare quasi in toto gli undici che hanno battuto il Bologna al Dall’Ara. Ecco le scelte.

Mancano meno di 24 ore all’inizio di Juventus-Lecce, match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, dopo i recenti passi falsi di Lazio ed Inter, bloccati rispettivamente dall’Atalanta e dal Sassuolo, intendono proseguire la loro marcia in testa alla classifica, cercando di allungare sulle inseguitrici. All’Allianz Stadium Cristiano Ronaldo e compagni affronteranno il Lecce di Fabio Liverani, alla ricerca di preziosi punti salvezza dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro il Milan. A causa degli infortuni di Alex Sandro e De Sciglio e la squalifica di Danilo, molto probabilmente sull’out sinistro agirà Matuidi, che ha già ricoperto il ruolo di terzino sinistro in occasione della partita casalinga contro la Spal. Ma vediamo con ordine quali saranno le probabili scelte di formazione di Sarri.

Probabili formazioni Juventus-Lecce: confermati Bernardeschi e Rabiot

Sarri confermerà il modulo tradizionale: il 4-3-3. In porta spazio a Szczesny. Difesa a 4 formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt ( che appare in forma strepitosa) e Matuidi, che è stato provato in quella posizione nell’allenamento odierno e dovrebbe partire dall’inizio stando alle parole della viglia dell’allenatore bianconero. A centrocampo Pjanic dovrebbe agire davanti alla difesa ( nonostante le voci di mercato lo diano ormai per partente), con Bentancur e Rabiot come mezzali. In attacco Bernardeschi dovrebbe vincere il ballottaggio con Douglas Costa, dopo la buona prova offerta contro gli uomini di Mihajlovic. Il tridente sarà completato dagli inamovibili Dybala e Cristiano Ronaldo, mentre non sarà rischiato Gonzalo Higuain, che sta smaltendo lentamente i postumi dell’infortunio di cui è rimasto vittima. Fischio d’inizio alle 21.45.

