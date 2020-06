Calciomercato, la Juve ha il sì di Milinkovic Savic: la rivelazione

Milinkovic Savic alla Juventus: la rivelazione di Luciano Moggi a 7 Gold è assolutamente clamorosa e apre scenari importanti sul futuro del serbo

Importanti novità sul fronte Milinkovic Savic-Juventus. Secondo quanto rivelato dall’emittente satellitare 7 Gold, e più nello specifico da Luciano Moggi, la dirigenza bianconera avrebbe raggiunto un accordo con il centrocampista della Lazio sulla base di un quadriennale da 5,5 milioni di euro più bonus. Resta da convincere il presidente Lotito, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 65 milioni di euro. Non è da escludere l’inserimento di qualche contropartita gradita al patron biancoceleste. La trattativa non è ancora entrata nel vivo: molto verosimilmente questa pista si infuocherà al termine del campionato, anche perchè è totalmente da escludere che la Lazio decida di rinforzare una concorrente diretta per lo scudetto in corso d’opera. Ma la Juve avrebbe già convinto Milinkovic.

Calciomercato, Juventus-Milinkovic più vicini: la palla ora passa a Lotito

Dopo il sempre più probabile scambio Arthur-Pjanic e l’acquisto di Kulusevski, Paratici prova il colpo Milinkovic Savic per puntellare ulteriormente il centrocampo, assicurandosi fisicità, prestanza atletica, inserimenti e tiro da fuori, tutte caratteristiche che i centrocampisti della Juve quest’anno faticano a manifestare. Dopo un inizio di stagione in sordina, la mezzala slava è ritornata prepotentemente in auge, facendosi trovare pronto nei momenti di bisogno, bagnando la marcatura sia contro la Juve, sia contro l’Inter, dimostrando di essere ormai pronto a compiere il grande passo verso una big. Al momento, però, una trattativa vera e propria tra le due dirigenze non è ancora cominciata, e non sarà facile trovare un accordo tra le parti, conoscendo il temperamento di Lotito, ma la dirigenza di Corso Galileo Ferraris è assolutamente fiduciosa sulla riuscita dell’operazione. Le prossime settimane potranno sicuramente dirci qualcosa in più: la Juve potrebbe decidere di entrare nell’ordine di idee di inserire Rugani nella trattativa, un profilo reputato interessante dai biancocelesti. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

