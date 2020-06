Perin pedina di scambio con l’Atalanta. Paratici tenta il colpo Zapata

La Juventus pronta a cedere Perin all’Atalanta per poi ottenere uno sconto su Zapata. Il centravanti piace da sempre a Paratici e Sarri lo sta caldeggiando.

Come noto Mattia Perin non è riuscito a lasciare il segno in casa Juventus. L’estremo difensore, nella sessione di calciomercato di gennaio, si è trasferito al Genoa. Ma quale sarà il futuro e dove giocherà la prossima stagione? Il giocatore, pur essendo ancora di proprietà dei bianconeri, difficilmente resterà a Torino. A farsi avanti sono già state diverse compagini, ma ce n’è una in particolare che lascia aperti spiragli di calciomercato incredibili

Perin all’Atalanta in cambio di uno sconto su Zapata?

Secondo Tuttosport, è spuntata la pista Atalanta. In panchina c’è Gasperini, che conosce molto bene il portiere e lo ha già allenato. Per questo l’estremo difensore di Latina, che stima molto il tecnico dell’Atalanta, lo riabbraccerebbe volentieri. Anche perché i nerazzurri rischiano di perdere Gollini, che piace parecchio in Premier. I due hanno continuato a tenersi in contatto, la destinazione sarebbe ovviamente gradita da Perin. Alla Juventus la cosa farebbe molto comodo, perché potrebbe chiedere uno sconto su Zapata. Ricordiamo che il colombiano è uno degli obiettivi per l’attacco.

