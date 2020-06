Video Gol Ronaldo Juventus-Lecce: bianconeri insaziabili questa sera

Juventus-Lecce Video Goal Ronaldo: la squadra di Sarri è sul pezzo e lo sta dimostrando

Goal per la Juventus: c’è davvero poco da fare per il Lecce questa sera. Goal di Ronaldo su rigore, che ha dimostrato ancora una volta di sapersi assumere con assoluta consapevolezza le proprie responsabilità. Classe, abilità, talento e carisma sono le sue armi vincenti. Assoluto dominio della squadra di Sarri quest’oggi, al cospetto dei pugliesi. Per vedere la rete, clicca qui.

Video Goal Ronaldo Juventus-Lecce: bianconeri sul velluto, pugliesi demoliti

Marcatura per la Juve. Ronaldo non ha sbagliato. Ulteriore conferma del suo grande talento, ma soprattutto sulla volontà di decidere quando necessario. Risponde sempre presente.

