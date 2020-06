Calciomercato Juventus, Ronaldo al Paris Saint Germain? Clamoroso scenario di mercato nel caso in cui Mbappè dovesse partire: intreccio che vede coinvolto anche Icardi

Mancano ancora alcuni mesi all’apertura della finestra di Settembre di calciomercato, ma già cominciano a circolare voci assolutamente clamorose che, se confermate, potrebbero stravolgere gli assetti di molti top club. Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.it, infatti, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere più tinto di bianconero. Se anche quest’anno la sua squadra dovesse fallire l’assalto alla Champions, ecco che il suo addio potrebbe non essere tanto scontato. Uno dei pochi club che potrebbe permettersi di acquistare il cartellino del cinque volte pallone d’oro è il Paris Saint Germain, alle prese a sua volta con la grana Mbappè, finito nella lista dei desideri di Jurgen Klopp e del Liverpool. Le tessere di questo puzzle non finiscono qui: il Psg ha da poco riscattato Icardi, che sappiamo essere stato uno degli obiettivi più importanti della dirigenza bianconera la scorsa estate. Che Ronaldo venga inserito in un mega scambio con Icardi e Paredes è un’ipotesi assolutamente da non scartare.

Calciomercato Juventus, intreccio Cristiano Ronaldo-Icardi-Mbappè: lo scenario

Una situazione assolutamente da tenere in considerazione che potrebbe “incendiarsi” da un momento all’altro. Le parole dei familiari di Cristiano Ronaldo esternate negli ultimi giorni sono sicuramente sintomatici del fatto che il talento portoghese non sta attraversando uno dei momenti più facili da quando è a Torino. Ecco che l’ipotesi di un suo addio a fine stagione che sembrava assolutamente improbabile fino a poco tempo potrebbe non essere più utopistico. Un triangolo Mbappè-Cristiano Ronaldo-Icardi rischia di essere il tormentone dei prossimi mesi: al momento si tratta soltanto di rumors, chissà che con il passare dei giorni non possano tramutarsi in qualcosa di molto più concreto.

Per tutte le informazioni sul mondo Juve, clicca qui–>

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK