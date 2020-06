Probabili formazioni di Juventus-Lecce. Cristiano Ronaldo in dubbio per stasera

Nelle probabili formazioni di Juventus-Lecce compare ancora Cristiano Ronaldo, ma il portoghese deciderà nel pomeriggio se giocare o meno questa sera.

Le assenze caratterizzano la vigilia del match dello Stadium. Le probabili formazioni di Juventus-Lecce dicono che Sarri e Liverani fanno i conti con l’infermeria. Il tecnico bianconero è senza Alex Sandro, Demiral, Danilo, De Sciglio e Khedira, in più Higuain va in panchina a mezzo servizio. Al collega salentino, invece, mancano Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula e Majer. La Gazzetta dello Sport stamattina, però, rivela un particolare. Cristiano Ronaldo deciderà, infatti, soltanto pomeriggio se giocare oppure no. «Se CR7 oggi decidesse di fermarsi, Douglas Costa potrebbe completare un tridente tutto mancino, tanto imprevedibile quanto sconosciuto».

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

Paulo Dybala da falso nueve tornerà sugli stessi luoghi della trasferta di Bologna in cui ha riarmato il sinistro a dovere. «E dovrebbe essere confermato pure Bernardeschi, che in Emilia ha mostrato doti da equilibratore. Semmai, la novità sarà il ritorno in panchina, dopo un periodo piuttosto travagliato, di Higuain» si legge ancora». Queste le probabili formazioni di Juventus-Lecce.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco; Babacar. All. Liverani

