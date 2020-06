Thiago Alcantara alla Juventus, calciomercato: Paratici sta sondando la disponibilità dello spagnolo a trasferirsi a Torino ed è pronto all’offensiva

La Juve fa sul serio per Thiago Alcantara. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dai colleghi di Raisport, infatti, e ribadite su tuttojuve.com, Fabio Paratici potrebbe da un momento all’altro rompere gli indugi e presentare al Bayern Monaco un’offerta ufficiale per assicurarsi il centrocampista spagnolo. Sarri è letteralmente stregato dall’abilità nel palleggio della talentuosa mezzala ex Barcellona, che potrebbe rivestire all’occorrenza anche il ruolo di interno da centrocampo. La sua polivalenza, l’età anagrafica, sono sicuramente dettagli che pendono a suo favore. La valutazione che il Bayern fa del talentuoso centrocampista è pari a 45 milioni di euro: Paratici è al lavoro con gli intermediari del calciatore per cercare di limitare l’esborso economico a non oltre i 35 milioni di euro, magari con l’inserimento di qualche bonus legati a presenze o goal.

Calciomercato Juventus, all-in su Thiago Alcantara: la situazione

Dopo l’arrivo quasi ufficiale di Arthur, per il quale lo scambio con Pjanic è ormai a un passo dalla conclusione, e l’acquisto “invernale” di Kulusevski, la Juve è pronta a ringiovanire ulteriormente la rosa con un acquisto di qualità e tecnica. Nel caso in cui la prossima stagione Bentancur dovesse agire davanti alla difesa, ecco che il centrocampo a tre potrebbe essere completato da Arthur e da Thiago Alcantara, che potrebbero scambiarsi i ruolo all’occorrenza. Al momento la trattativa Thiago Alcantara-Juve non è ancora entrata nel vivo: molto verosimilmente la situazione potrà sbloccarsi ad agosto, dopo la fine dei campionato, quando il giocatore potrebbe chiedere espressamente alla dirigenza bavarese di essere ceduto. La Juve non molla la presa, e nel caso in cui dovessero aprirsi gli spazi di manovra desiderati, ecco che l’acquisto di Alcantara potrebbe non essere più un’utopia. Sono attesi aggiornamenti interessanti nel corso delle prossime ore.

