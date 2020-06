Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus può arrivare con uno scambio

Un’altra importante voce di calciomercato Juventus si aggiunge alle tante di questo periodo. Anche se il campionato è in pieno svolgimento, è chiaro che tutte le squadre si stanno già muovendo in vista della prossima stagione.

Non è un mistero che una delle priorità dei bianconeri sarà quella di prendere una prima punta, un calciatore che possa garantire un buon bottino di reti e che possa prendere magari il posto di Higuain nella rosa. Non è infatti da escludere che l’argentino alla fine di questa stagione possa cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus primo obiettivo

Un grande colpo di mercato insomma potrebbe arrivare in attacco per la Juventus. Secondo infatti quanto riferisce Momblano su “JB Live”, e come riportato da calciomercato.it, i bianconeri avrebbero messo in cima alla lista delle loro preferenze l’attaccante del City Gabriel Jesus. Che a sua volta avrebbe intenzione di lasciare l’Inghilterra per andare a giocare altrove.

Il club bianconero inoltre avrebbe già intavolato una trattativa con il Manchester City per un possibile scambio. Per far sì che Gabriel Jesus possa approdare in Italia, infatti la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto un altro brasiliano, ovvero Douglas Costa. Attaccante esterno che può “spaccare” in due le partite con il suo talento e la sua velocità.

