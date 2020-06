Calciomercato Juventus, ok allo scambio: domani le visite mediche di Arthur e Pjanic

Calciomercato Juventus, ok allo scambio: domani le visite mediche di Arthur e...

Una delle trattative più importanti del calciomercato Juventus potrebbe presto arrivare a conclusione. E’ lo scambio con il Barcellona tra Pjanic e Arthur a tenere banco nelle ultime ore, perché a breve i due club potrebbero ufficializzare l’accordo.

Dello scambio che vede coinvolti questi due centrocampisti ormai si parla da tempo. Pjanic è pronto a cambiare aria per vestire la maglia dei blaugrana, mentre più complicato è stato il compito della Juventus, visto che Arthur era restio a cambiare casacca. Adesso però tutte le parti sembrano essere d’accordo.

LEGGI ANCHE –>>Juventus-Lecce 4-0, il tabellino

Juventus, domani visite mediche per Arthur e Pjanic

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani i due calciatori dovrebbero effettuare le consuete visite mediche di rito, preludio al cambio di casacca. Che avverrà prestissimo, considerato che l’obiettivo delle due società è quello di ufficializzare l’affare entro il prossimo 30 giugno. In questo modo si potrebbero mettere a bilancio le plusvalenze già nell’esercizio 2019-20.

Pjanic viene valutato 60 milioni più bonus, mentre Arthur invece 70 milioni più bonus. La Juventus dunque dovrà sborsare, nell’ambito dello scambio, la differenza. Ad ogni modo per i bianconeri la cessione del centrocampista bosniaco genererà una ampia plusvalenza. La Gazzetta dello Sport infatti ricorda come oggi Pjanic sia a bilancio per una somma di 13 milioni di euro. Cedendolo a 60, la plusvalenza sarebbe di ben 47 milioni. Più o meno la stessa cifra che garantirà la cessione di Arthur al Barcellona. Il brasiliano alla Juventus dovrebbe firmare un quinquennale con uno stipendio medio di 5,5 milioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK