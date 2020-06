Cavani, la Juventus prepara l’assalto al centravanti uruguaiano?

La Juventus in estate prenderà un centravanti e sta vagliando vari profili. Molti indizi portano a Cavani che rinnoverà il contratto con il Psg.

Cavani alla Juventus è un’indiscrezione rilanciata da calciomercato.it che ribadisce come il calciatore stia valutando la soluzione migliore per lui. Chiunque gli strapperà il sì, lo prenderà a parametro zero. Ci sono decisamente diverse sensazioni che si potrebbero sviluppare nelle prossime settimane coi bianconeri interessati a valutare la situazione anche se con gli occhi rivolti al futuro. «Vicinissimo all’Atletico Madrid a gennaio e tuttora nei radar dei colchoneros, l’attaccante 33enne in Italia è stato accostato a Inter, Napoli e Juventus – si legge -. Nelle ultime ore si è anche parlato di un’offerta ufficiale della Roma. Una proposta che alcuni media uruguaiani hanno definito addirittura la più alta in Europa. Lo stato dell’arte è però lontano da questi scenari».

LEGGI ANCHE >>> Helena Condis: «Arthur ve lo racconto io. Juve, lo conoscerai presto»

Cavani, la Juve cerca un attaccante

Come noto, la Juventus dovrà sostituire Higuain. E Cavani sarebbe perfetto. Nel frattempo è noto che per il Pipita l’idea di fondo sarebbe onorare fino all’ultimo giorno il contratto con la Juventus. Nella scelta peseranno però le lusinghe della Mls ed è viva, soprattutto, l’eterna nostalgia argentina. La voglia di stare definitivamente vicino alla famiglia, alla mamma malata e alla figlioletta che cresce. Senza scordare la famiglia calcistica, una sola da sempre: il “suo” River Plate che negli ultimi anni ha dominato il fùtbol sudamericano con un gioco coraggioso, perfetto per un cannibale del gol come lui».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK