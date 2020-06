Helena Condis: «Arthur ve lo racconto io. Juve, lo conoscerai presto»

La giornalista Helena Condis ha presentato Arthur ai tifosi della Juventus. «Di lui Messi ha detto che somiglia molto a Xavi Hernandez…».

Ieri sera Sky ha intervistato Helena Condis, una giornalista catalana molto vicina alle vicende del Barcellona. La periodista è molto quotata nel suo paese ed ha svelato moto del prossimo acquisto della Juventus. «Non voglio fare spoiler perchè lo conoscerete presto, Arthur è un tipo affabile, molto simpatico, sorridente – evidenzia -. Direi che è il tipico brasiliano, ha carattere brasiliano. E’ arrivato a Barcellona con la sua famiglia, con sua madre, con suo padre, suo fratello. Si sono trasferiti tutti dal Brasile quando ha firmato con il Barcellona e immagino che verranno a vivere tutti insieme a Torino, perchè Arthur è molto legato alla famiglia. Ha una fidanzata di Andorra, abbiamo visto sui social alcune foto scattate sulla neve, la fidanzata scia molto bene. Lui è da due anni al Barça, si sa che gli piace uscire, andare a ballare la samba».

Condis: «Arthur amico di Neymar»

Nella trascrizione riportata da TuttoJuve si evince anche dell’altro. «E’ molto amico di Neymar, quando Neymar va a Barcellona si ritrovano, vanno a mangiare fuori vicino alla spiaggia. Immagino che un giorno vedrete Neymar anche a Torino in visita ad Arthur – aggiunge Condis -. Quello che più mi ha sorpreso del nuovo centrocampista bianconero lo ha detto Leo Messi qualche mese dopo averlo conosciuto. Ha detto che vedendolo allenarsi era quello che più assomigliava a Xavi Hernandez, per il suo tocco, per il suo modo di giocare, quindi il Barça si separa da quello che avrebbe potuto essere secondo quanto ha detto Leo Messi il successore di Xavi Hernandez».

