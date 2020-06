Moggi: «Juventus, la ripartenza della Serie A ha stravolto i pronostici»

Luciano Moggi commenta la ripartenza della Serie A, lodando la Juventus ma punzecchiando anche Lazio e Inter a margine degli ultimi match.

«La ripresa del campionato ha stravolto i pronostici iniziali con alcuni risultati inaspettati e il finale di stagione non è per niente scontato». Parole di Lucano Moggi su Libero. L’ex direttore generale della Juventus non ha dubbi. «Sebbene la Juve resti favorita, lo scudetto non è ancora certo perché il calendario così complesso – aggiunge -. Lo è sia dal punto di vista climatico che di orari, le difficoltà possono venir fuori per chiunque».

Moggi punzecchia Inter e Lazio

Luciano Moggi continua la sua analisi parlando non solo di Juventus, ma anche di Lazio e Inter. «L’Inter è la squadra che ha offerto probabilmente la prestazione più deludente, visto che è riuscita a farsi rimontare per due volte dal Sassuolo, fino al 3-3 finale. Un’Inter all’altezza delle aspettative non l’avrebbe mai permesso, e se dovesse continuare così rischierebbe di vanificare tutto ciò che ha costruito nel girone di andata. La squadra di Conte è attesa al Tardini di Parma in una trasferta difficile, ma sicuramente alla portata – aggiunge -. La Lazio ha probabilmente fatto l’errore di ripartire con carichi di lavoro troppo pesanti, nella fretta di tornare subito in forma in vista della partita di Bergamo. Adesso i biancocelesti ospitano la Fiorentina, reduce da un deludente pareggio col Brescia, e sono i favoriti: proveranno ad accorciare sulla Juve, ieri vittoriosa pur con qualche errore di troppo»

