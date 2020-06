Calciomercato Juventus, in arrivo un giovane esterno offensivo

Un’altra operazione di Calciomercato Juventus potrebbe definirsi a breve. L’obiettivo dei bianconeri non è solo quello di allestire una squadra competitiva per la prossima stagione, ma anche quella di guardare sempre al futuro e pianificare i colpi, anticipando la concorrenza su quelli che potrebbero essere i campioni del domani.

Oggi è il giorno delle visite mediche di Arthur, centrocampista centrale che arriverà a Torino dal Barcellona nell’ambito di uno scambio con Miralem Pjanic. Un colpo che ormai la società inseguiva da diverse settimane e che potrebbe essere concluso entro il 30 giugno. Ma la società bianconera avrebbe già messo in cantiere anche un altro scambio, seppur meno reclamizzato.

Come riporta infatti il sito di Gianluca Di Marzio, sempre molto attento alle dinamiche di calciomercato, la Juventus infatti avrebbe intavolato una trattativa con il Manchester City per uno scambio tra giocatori molto promettenti. Pablo Moreno, giocatore dell’under 23 bianconera, dovrebbe approdare in Inghilterra mentre a Torino è in arrivo il giovane esterno offensivo classe 2001 Felix Correia.

Portoghese come Cristiano Ronaldo, nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Olanda nella squadra giovanile dell’AZ Alkmaar. Di lui si dice un gran bene e lo stesso giocatore oggi dovrebbe sostenere le visite mediche. Buone qualità tecniche ma un bagaglio ovviamente ancora da migliorare per questo ragazzo, sul quale evidentemente la Juventus crede parecchio. Correia dovrebbe militare nel prossimo anno nella squadra Under 23, una stagione nella quale ambientarsi nel calcio italiano prima di, chissà, spiccare il volo per la prima squadra.

