Paolo Paganini, l’esperto mercato, in un Tweet sul proprio profilo conferma di un grande interesse da parte dei bianconeri nei confronti di Allan

Intanto come mi era stato anticipato a Montecarlo, il #Napoli sta stringendo per #Osimhen ma anche per #Magalhaes del #Lille. In uscita #Allan lo vuole #Ancelotti ma anche #Sarri per il centrocampo della #Juventus. Conto stasera di avere news su #Donnarumma. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 30, 2020

Come conferma lo stesso giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini la Juventus sarebbe molto forte su Allan come rinforzo a centrocampo per la prossima stagione. Il centrocampista brasiliano è l’obiettivo numero uno di Maurizio Sarri che lo vorrebbe per la mediana, così da poter formare un nuovo duetto di centrocampisti brasiliani, con il già assicurato Arthur che raggiungerà la sua nuova squadra solo a compimento della fine della stagione in corso 2019-2020. Allan potrebbe essere, quindi, l’altro grande rinforzo a mediana per il futuro della Juventus.

Calciomercato Juventus, Paganini: “Sarri vuole Allan per il centrocampo”

l’idea di vedere Allan in bianconero è molto concreta. L’allenatore Maurizio Sarri, infatti, avrebbe voluto Allan sotto la Mole già a gennaio, vista la partenza di Emre Can ma, a quanto risulta, l’operazione sarebbe saltata per l’imminente ritorno di Sami Khedira reduce da un lungo infortunio, che ricordiamo essere molto considerato dall’allenatore toscano nonostante tutto. Un desiderio concreto quello del calciatore brasiliano che vorrebbe ritornare col mister che l’ha consacrato a livello internazionale, e Sarri lo riabbraccerebbe volentieri a Torino. Un operazione fattibile, almeno stando a quello che scrive l’esperto mercato Paganini, Sarri ritroverebbe quella fluidità richiesta a centrocampo: far girare il pallone velocemente giocando di più in fase offensiva. La grinta del brasiliano porterebbe qualità e dedizione in bianconero. Su di lui, però, è anche forte l’interesse dell’ex allenatore Carlo Ancelotti che lo vorrebbe come rinforzo e protagonista della sua nuova squadra l’Everton. L’asta per Allan è ufficialmente iniziata. Due ex allenatori che potrebbero ritrovare il proprio pupillo.

