La Juventus attivissima sul calciomercato avrebbe individuato almeno 4 obiettivi per rinforzare la rosa che potrebbero arrivare tutti dalla Roma

La Juventus è attivissima sul fronte mercato, per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Con il già certificato acquisto di Arthur che arriverà alla fine della stagione 2019-2020 in corso, la Juventus starebbe già pianificando i prossimi colpi in vista della sessione estiva di mercato. Secondo le nuove indiscrezioni, almeno 4 obiettivi potrebbero arrivare tutti dalla Roma. In primis c’è il grande colpo voluto dal direttore sportivo Fabio Paratici, Nicolò Zaniolo. Il calciatore italiano è un pupillo dei giallorossi, sia per rendimento ma soprattutto per la qualità che dimostra tuttora nonostante la giovane età. Il gioiello della Roma è un autentico tesoretto di cui la società giallorossa non vorrebbe privarsene, ma come riferito in un tweet dell’esperto di mercato Paolo Paganini, se la società e Pallotta non riuscissero a trovare partners o compratori per la società, ecco che alcuni gioielli della rosa dovranno essere necessariamente sacrificati in virtù del bilancio.

Calciomercato Juventus, possono arrivare in 4 dalla Roma

Ma non c’è solo Zaniolo fra i centrocampisti a cui la Juventus fa il filo. Infatti spicca sempre in prima linea il nome di Lorenzo Pellegrini. Che sembra essere finito anche nel mirino di Leonardo e del suo Paris Saint Germain. Il giovane centrocampista italiano ha una clausola rescissoria esercitabile tra il 1 e il 30 luglio di 30 milioni di euro, con l’opzione di poter pagare la cifra richiesta per il cartellino in due anni. Occasione ghiotta per la Vecchia Signora che non sembra però fermarsi qui. Oltre a Zaniolo e Pellegrini, potrebbero rientrare negli affari fra Juventus e Roma anche Under e il giovane Kluivert. Entrambi pedine sacrificabili in virtù del bilancio qualora, appunto, la squadra della capitale dovesse essere obbligata a cedere giocatori. Entrambi potrebbero essere ulteriori occasioni di mercato che i bianconeri potrebbero sfruttare per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione.

