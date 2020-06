Genoa-Juventus, De Ligt simulatore? Accusa pesante sui social

In Genoa-Juventus, match che si sta giocando dalle ore 21.45, c’è stato un episodio sospetto del quale si sta parlando molto sui social network.

Al minuto numero 13 infatti c’è stata una protesta bianconera per una spinta subita da De Ligt in area di rigore genoana. Dopo un check con il Var l’arbitro Calvarese ha confermato la sua decisione di non concedere il calcio di rigore a favore della Juventus.

#GenoaJuve, protesta #DeLigt al minuto 13 per questa spinta in area (📸 fermo immagine Sky): il difensore genoano si appoggia all’olandese, ma una vera e propria spinta non sembra esserci. Breve check #VAR che conferma il “non errore” di Calvarese.#GenoaJuventus #SerieATIM pic.twitter.com/xfOjp0Jq3l — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) June 30, 2020

Il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter ha così commentato l’episodio. “de Ligt si è fatto furbo in questa pausa, a ogni tocco alle spalle si tuffa in avanti come se lo avessero menato…”.

de Ligt si è fatto furbo in questa pausa, a ogni tocco alle spalle si tuffa in avanti come se lo avessero menato… — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 30, 2020

Parole che ovviamente stanno scatenando un vero e proprio dibattito sull’episodio in questione. C’è chi dà ragione al giornalista e chi invece difende l’olandese. Ma questo in fondo conta relativamente. La partita va avanti e a mettere la parola fine sull’episodio è stato il direttore di gara.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK