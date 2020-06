Genoa-Juventus, Paratici: “Scambio Arthur-Pjanic? Vi svelo tutto”

Le parole di Fabio Paratici ai microfoni di Sky poco prima dell’inizio della gara Genoa-Juventus

Ai microfoni di Sky Fabio Paratici ha parlato a lungo della situazione in casa bianconera, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa-Juventus. Ecco le sue parole:

“Il Genoa è una squadra che per l’organico che ha a disposizione non meriterebbe di ricoprire la posizione di classifica che occupa. Ha un ottimo tecnico e un’ottima squadra. Ci attende una partita molto complicata, di non facile interpretazione. In questo momento per i calciatori è meglio giocare che riposare.”

Scambio Pjanic-Arthur, le parole di Paratici prima di Genoa-Juventus

Paratici ha parlato poi dell’operazione appena conclusa che ha visto lo scambio tra Pjanic ed Arthur: “Ovviamente nel mercato c’è una parte di programmazione e una parte di opportunità. Pjanic è davvero un giocatore molto importante per noi, nel momento in cui abbiamo parlato con lui, ci ha espresso la volontà partire solo per andare al Barcellona. Noi abbiamo trovato Arthur che seguivamo da tempo.”

Su Felix: “Si tratta più di un giocatore da uno contro uno. Per noi era più funzionale rispetto a Moreno per il progetto seconda squadra. Tutto il nostro ambiente è rimasto molto legato a Pirlo: ci fidiamo molto di lui.”

