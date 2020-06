Juventus, archiviato il match contro il Genoa è tempo di guardare alle prossime sfide che attendono la formazione di Sarri. Che prima dello scontro diretto con la Lazio del prossimo 20 luglio dovranno vedersela contro Torino, Milan, Atalanta e Sassuolo.

Tutte partite fondamentali per il cammino di Ronaldo e compagni verso lo scudetto. In serie A non ci sono mai partite facili e bisognerà fare i conti anche con le energie che andranno diminuendo con il passare dei match, in calendario praticamente ogni tre giorni.

Contro il Genoa c’è stato un solo ammonito tra le fila bianconere, vale a dire Leonardo Bonucci. Un giallo che non inciderà sulle scelte di Maurizio Sarri per la prossima partita di campionato, il derby del prossimo 4 luglio. Non ci saranno infatti squalificati. Ai gialli però bisognerà stare sempre molto attenti.

Juventus, restano quattro i diffidati

Dopo il match contro i grifoni dunque rimangono in diffida Bentancur, Cuadrado, De Ligt e Dybala. Tutti giocatori fondamentali per la Juventus e per mister Sarri, che a loro difficilmente rinuncia quando c’è da stilare la formazione titolare. Ragion per cui questi calciatori dovranno stare davvero molto attenti a non farsi ammonire, viste le prossime sfide che attendono i bianconeri.

