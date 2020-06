Juventus, recuperare gli infortunati diventa una priorità

La Juventus viaggia ora dritta verso la prossima partita, perché la serie A non consente distrazioni. Se i bianconeri hanno piegato il Genoa a domicilio, la Lazio aveva fatto altrettanto nel pomeriggio domando il Torino, che sarà proprio il prossimo avversario dei bianconeri.

Il derby della Mole si giocherà il prossimo 4 luglio e i granata ci arrivano quasi con l’acqua alla gola. La stagione della squadra di Longo (che ha preso il posto di Mazzarri poco prima della sosta per il coronavirus) non è certo di quelle da ricordare. Il Toro ha un vantaggio davvero misero sulla zona retrocessione e dovrà stare attento a non farsi risucchiare verso il basso.

Il vero rischio che la Juventus potrà incorrere nel derby e anche nelle successive gare che la attendono (su tutte quelle contro il Milan e l’Atalanta) prima dello scontro diretto con la Lazio è il non poter contare su alcuni uomini della rosa. Cosa che costringe Sarri a non poter fare una grande rotazione in formazione. Si rischia insomma di spendere tante energie senza avere a disposizione il tempo per recuperare.

In panchina contro il Genoa, oltre a Buffon e Pinsoglio, c’erano Douglas Costa, Higuain, Matuidi, Ramsey e Rugani. In più i giovani Muratore, Wesley e Olivieri. Sarri è ancora senza Alex Sandro, Chiellini, De Sciglio, Demiral e Khedira. Giocatori decisamente importanti. Che andranno recuperati al più presto per far sì che Sarri possa avere più scelte in formazione, in modo da poter gestire al meglio le energie dei suoi uomini.

