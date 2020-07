Tonali, Juventus lontana dal calciatore. Una rivale ha messo il turbo

Sandro Tonali ormai sembra destinato a vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri sono vicini a strappare il sì del Brescia e di Cellino.

Ma che squadra sta allestendo l’Inter? E’ la domanda che molti tifosi nerazzurri si stanno ponendo con grande soddisfazione negli ultimi giorni. La stessa domanda, ma con una netta preoccupazione se la pongono anche i fan della Juventus e delle altre squadre avversarie. Marotta ha già preso Hakimi, classe 1998, che ha firmato. Poi sarà il turno di Sandro Tonali, classe 2000, prossimo designato acquisto dell’ex ad bianconero. Il centrocampista del Brescia è da tempo finito nel mirino dei più grandi club della Serie A, ma i nerazzurri sono in deciso vantaggio. Le cifre dell’operazione sono ancora molto ballerine così come la forbice tra domanda e offerta.

Tonali, niente Juventus. Andrà all’Inter

A spiegare nel dettaglio la trattativa è Sportmediaset. «Cellino non vuole andare sotto i 45-50 milioni di euro – si legge -. Zhang non è disposto a spendere più di 30 milioni più 5 di bonus e per questo attende il finale di stagione. Soprattutto se il Brescia dovesse retrocedere perdendo forza contrattuale. Antonio Conte, che sogna la coppia nazionale per il suo centrocampo con il baby fenomeno Barella (classe 1997), oggi lo vedrà in campo da avversario. E sarà l’ultima volta per Tonali che poi lascerà un Brescia che quest’anno ha detto poco nel massimo campionato. Cellino non ha intenzione di lasciar partire il suo gioiello per pochi denari e darà certamente battaglia».

