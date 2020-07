Juventus-Torino, importante recupero per Longo alla viglia del match contro i campioni d’Italia: Simone Zaza è pienamente recuperato e scalpita per una maglia da titolare al fianco di Belotti

Può sorridere Moreno Longo a due giorni dal match contro la Juventus. Simone Zaza, infatti, ha preso parte all’allenamento odierno ed è pienamente recuperato per il derby, in cui i granata si giocano una fetta di stagione. Qualora Belotti e compagni dovessero rimediare un’altra sconfitta, la terza consecutiva dopo il risicato successo contro l’Udinese, sarebbero sempre di più invischiati nella lotta per non retrocedere. Quindi Longo sarebbe intenzionato a schierare Belotti e Zaza come terminali offensivi, riproponendo quel 3-5-2 che aveva fatto le fortune del Toro di Walter Mazzarri.

Juventus-Torino, le scelte di Longo in vista del derby della Mole

Dopo il problema patito contro il Cagliari, quindi, Zaza scalpita per una maglia da titolare al fianco di Belotti. Longo ha tutti gli effettivi a disposizione, eccetto il lungodegente Baselli. A centrocampo dovrebbero agire Meitè e Rincon, con uno tra Lukic, Edera e Berenguer a fare da frangiflutti. In difesa Bremer, Izzo e Nkolou. Tra i pali Sirigu. Manca poco al fischio d’inizio del derby della Mole, che sarà disputato alle 17.15: come riferisce l’Ansa, si preannunciano temperature torride a Torino per quell’ora. Come se il derby non fosse già infiammato di suo..

