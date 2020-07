Calciomercato Juventus, il futuro di Aaron Ramsey potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il centrocampista gallese coinvolto in una trattativa con il Psg? Ecco le ultimissime

Ore frenetiche in casa Juventus. Fabio Paratici, dopo aver ultimato lo scambio Arthur-Pjanic, starebbe lavorando sottotraccia per puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. In questo senso, interessante è lo scenario proposto da calciomercatonews. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, infatti, la Juve potrebbe decidere di lasciar partire Aaron Ramsey, centrocampista gallese arrivato dall’Arsenal neanche una stagione fa. Il rendimento della mezzala, dopo un inizio di stagione in sordina, è notevolmente cresciuto con il passare delle partite. Tuttavia, i numerosi infortuni ne hanno frenato la crescita. Ecco perchè Paratici potrebbe decidere di coinvolgere Ramsey in una trattativa con il Psg: non sarebbe assolutamente fantamercato immaginare un probabile scambio con Leandro Paredes, vecchio pallino dei bianconeri.

Potrebbe interessarti anche–> Gosens alla Juventus, calciomercato: Higuain pedina di scambio nella trattativa?

Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Paredes: le ultimissime

Un’idea che potrebbe assumere sempre di più i contorni di una trattativa nei prossimi giorni. I giocatori sono entrambi valutati 40 milioni dai rispettivi club: la Juve, però, si libererebbe di un ingaggio molto pesante, dal momento che Ramsey a Torino percepisce circa 7 milioni di euro più bonus. Un’operazione che andrebbe quindi nella direzione tracciata dal quadro dirigenziale: svecchiamento della rosa, ed abbassamento del monte ingaggi. Paredes è molto apprezzato per la sua grandissima quantità di inserimento: alcuni lo paragonano addirittura a Claudio Marchisio, che sotto l’ombra della Mole ha lasciato un ricordo indelebile. Al momento non è stata ancora imbastita una trattativa ufficiale, ma un’eventuale pista Ramsey-Paredes è tutt’altro da scartare. Vi aggiorneremo sull’evoluzione della vicenda.

Potrebbe interessarti anche–> Calciomercato Juventus, non solo Milik e Jimenez per l’attacco

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK